Marvel продлила действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в России

Компания Marvel продлила срок действия в России исключительного права на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс»). Об этом пишет ТАСС.

По данным Роспатента, бренды зарегистрированы по трем классам международной классификации товаров и услуг, включающим в том числе комиксы и рассказы, одежду, обувь, игрушки.

Заявки были продлены на 10 лет, до 9 января 2036 года. Кроме того, американская компания продлила до января 2036-го действие товарного знака с летящим на паутине Человеком-пауком.

Ранее Ассоциация японской анимации зарегистрировала товарный знак в РФ и планирует выпускать, переводить и продвигать аниме, участвовать в фестивалях, выдавать лицензии на товары с соответствующей символикой.

