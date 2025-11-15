Marvel продлила действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в России
Компания Marvel продлила срок действия в России исключительного права на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс»). Об этом пишет ТАСС.
По данным Роспатента, бренды зарегистрированы по трем классам международной классификации товаров и услуг, включающим в том числе комиксы и рассказы, одежду, обувь, игрушки.
Заявки были продлены на 10 лет, до 9 января 2036 года. Кроме того, американская компания продлила до января 2036-го действие товарного знака с летящим на паутине Человеком-пауком.
Ранее Ассоциация японской анимации зарегистрировала товарный знак в РФ и планирует выпускать, переводить и продвигать аниме, участвовать в фестивалях, выдавать лицензии на товары с соответствующей символикой.
