В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму
Депутаты Госдумы предложили ввести в российских школах единую спортивную форму в цветах флага страны, соответствующие обращения направили министру просвещения Сергею Кравцову и министру спорта Михаилу Дегтяреву. Об этом пишет РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета по спорту Олег Матыцин, депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Парламентарии отметили, что получают обращения о введении единой формы для занятий на уроках физкультуры в общеобразовательных организациях. Ее предлагают разработать в цветах государственного флага. Депутаты считают, что Минпросвещения может закрепить соответствующий рекомендованный стандарт.
Как отметили парламентарии, унифицированная спортивная форма поспособствует развитию патриотизма, дисциплины, чувства принадлежности к школьному сообществу с равными учениками, а также снизит финансовую нагрузку на родителей.
Ранее в Госдуме обсудили инициативу о снижении возраста уголовной ответственности для некоторых составов преступлений с 16 до 14 лет, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru