Малкин стал 40-м среди лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ
Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин стал одним из 40 лучших игроков по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Накануне спортсмен отличился в игре с «Нэшвилл Предаторз», забив гол на 34-й минуте встречи. Всего на счету россиянина 518 шайб в регулярных чемпионатах.
Малкин сравнялся по этому показателю с канадцем Дэйлом Хаверчуком, единолично занимавшим 40-е место в рейтинге снайперов.
Ранее Евгений Малкин смог набрать 17 очков за первые 12 матчей сезона, это стало лучшим результатом среди хоккеистов в возрасте от 39 лет за 55 лет.
