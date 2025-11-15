В Аргентине при взрыве на заводе пострадали 22 человека
Сильный взрыв прогремел на заводе по производству агрохимикатов в городе Эсейса, пригороде Буэнос-Айреса. Об этом пишет газета La Nacion.
Причины ЧП пока не установлены. Из-за взрыва в домах в прилегающих районах выбило окна.
Отмечается, что пострадали по меньшей мере 22 человека. Врач больницы в Эсейсе рассказал, что в учреждение поступают люди с порезами от стекол, травмами и ожогами.
На кадрах с места происшествия, снятых с высоты, видно, что огонь распространился на большой площади, заметны столбы густого дыма. Местные власти призвали жителей закрыть окна из-за возможных токсичных выбросов.
Ранее взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в Румынии, пострадал один сотрудник подрядной организации.
