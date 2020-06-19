«Удаленку» перестали воспринимать как способ ускользнуть из-под контроля

Россияне подвели итоги работы на «удаленке». 20 процентов компаний готовы сохранить такой формат для части персонала. А остальные 80 процентов предпринимателей заявили о снижении эффективности своих сотрудников при работе из дома. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал плюсы дистанционной работы.

Сергей Рыбка: На постоянную «удаленку» могут перейти только мелкие компании

«На самом деле до карантина мы все с вами жили в обществе дисциплины. А «удаленка», при этом, часто воспринималась как законспирированная возможность ускользнуть из-под этого контроля. Но сегодняшний глобальный эксперимент над всеми без исключения работниками переводит человека в состояние, когда он сам старается поставить себе задачу, сам пытается ее исполнить, и он получает от этого удовольствие», – отметил он.

Ранее эксперт в интервью НСН сравнил разблокировку Telegram с чудом.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:РаботаДмитрий Мариничев
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