«Удаленку» перестали воспринимать как способ ускользнуть из-под контроля

«На самом деле до карантина мы все с вами жили в обществе дисциплины. А «удаленка», при этом, часто воспринималась как законспирированная возможность ускользнуть из-под этого контроля. Но сегодняшний глобальный эксперимент над всеми без исключения работниками переводит человека в состояние, когда он сам старается поставить себе задачу, сам пытается ее исполнить, и он получает от этого удовольствие», – отметил он.

Ранее эксперт в интервью НСН сравнил разблокировку Telegram с чудом.

