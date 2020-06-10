Сергей Рыбка предложил проверить всю американскую классику на расизм

Сергей Рыбка: «70 процентов компаний – это конкретных компаний, это не 70 процентов работающего населения, которое отправится на «удаленку». Это конкретные предприятия. То есть крупные компании, даже при том, что они манифестируют собственную технологичность, готовность держать сотрудников вне офиса, вряд ли они так быстро придумают, что делать с уже существующей инфраструктурой, с которой они так или иначе повязаны. На «удаленку» могут легко перейти мелкие компании, которым особенно не от чего избавляться. Но глобально мы еще долго будем географически привязаны к какому-то месту, которое зовем «работой». И в целом, этот общий настрой, что некое большинство останется на удаленной работе и после пандемии, это какое-то прекраснодушное «джобсовское» визионерство», – подытожил в беседе с НСН Сергей Рыбка.

