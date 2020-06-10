Сергей Рыбка предложил проверить всю американскую классику на расизм
Главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Сергей Рыбка специально для НСН подготовил топ значимых и интересных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пьяных россиян предложили лишать прав, даже если они не за рулем
Россиян, которые дважды привлекались к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах, и у которых есть водительские права, предложили лишать права управлять транспортным средством на срок до двух лет.
Сергей Рыбка: «Важно, что эта инициатива исходит от члена Общественной палаты, и много ли инициатив от Общественной палаты получили законодательное воплощение? Я за последнее время таких не помню. Вероятно, это очередной ситуативный пиар в связи с делом Ефремова», – отметил в интервью НСН Сергей Рыбка.
Фильм «Унесенные ветром» убрали из сервиса HBO из-за расизма
На фоне протестов в США стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами.
Сергей Рыбка: «Пиар-менеджеры, аналитики сервиса сейчас лениво, абсолютно рутинно занесли в свои таблицы учета очередное миллионное упоминание в СМИ, и продолжили также рутинно придумывать способы, как бесплатно засветиться в медиа. Не думаю, что это имеет хоть какой-то компонент искреннего сочувствия черному населению США. Этот сюжет станет интересным, если история HBO вдохновит активистов на цензурные кампании по отношению к американской классике. Например, Харпер Ли, Марка Твена, который в одну страницу по 20 раз засаживает слово «нигер». Если в этом направлении цензура в США попробует поработать, то за этим будет любопытно наблюдать, как на это общество будет реагировать и как защищаться», – предложил он в эфире НСН.
Большинство компаний готовы продолжать работать на «удаленке»
Около 70 процентов компаний в России готовы сохранить удаленный формат работы после снятий всех ограничений из-за пандемии. Об этом сообщается в исследовании Центра стратегических разработок.
Сергей Рыбка: «70 процентов компаний – это конкретных компаний, это не 70 процентов работающего населения, которое отправится на «удаленку». Это конкретные предприятия. То есть крупные компании, даже при том, что они манифестируют собственную технологичность, готовность держать сотрудников вне офиса, вряд ли они так быстро придумают, что делать с уже существующей инфраструктурой, с которой они так или иначе повязаны. На «удаленку» могут легко перейти мелкие компании, которым особенно не от чего избавляться. Но глобально мы еще долго будем географически привязаны к какому-то месту, которое зовем «работой». И в целом, этот общий настрой, что некое большинство останется на удаленной работе и после пандемии, это какое-то прекраснодушное «джобсовское» визионерство», – подытожил в беседе с НСН Сергей Рыбка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
- Климкин призвал Зеленского снять розовые очки и отобрать Крым
- Легковушка въехала в толпу людей в Мюнхене
- В конце июня заработают дворцы Санкт-Петербурга
- Пробки в Москве достигли 9 баллов впервые с начала режима самоизоляции
- СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru