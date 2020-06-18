«Случилось чудо!» Мариничев о разблокировке Telegram
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Роскомнадзор разблокирует Telegram
Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Дмитрий Мариничев: «Да, эта новость звучит как чудо. И сегодня действительно раз – и случилось чудо. Под этим сервисом функционирует огромное информационное пространство, и оно находится где-то в подполье. А это люди либерально настроенных взглядов, достаточно интеллектуальные, и с ними нужно разговаривать, разговаривать в правовом поле. Поэтому это выгодно государству, выгодно сервису. После такого решения Telegram, конечно же, будет расти, количество его подписчиков увеличится, бизнес начнет активно его использовать. Но мы с вами, обычные пользователи, наверное, никак не заметим этой разницы», – прокомментировал Дмитрий Мариничев в интервью НСН.
Банкам хотят запретить предлагать кредиты по телефону
В Госдуме выступили с инициативой запретить банкам предлагать кредиты по телефону. По мнению законодателей, гражданин не всегда может определить откуда ему звонят по телефону. Это может быть оператор из легального банка или представитель микрофинансовой организации.
Дмитрий Мариничев: «Конечно, если банки незаконно используют базу данных сторонних клиентов, даже клиентов других банков, навязывая свои услуги, это нехорошо и неправильно. Но это попадает под совершенно иные законы, связанные в том числе и с персональными данными. Но запретить банку позвонить своему клиенту и предложить лучшие условия по кредиту, выглядит, прямо скажем, странно. А вы были бы против, если бы законом было запрещено банку звонить вам и предлагать, например, ипотеку по пониженной процентной ставке? Риторический вопрос», – поделился своим мнением он со слушателями НСН.
Россияне подвели итоги работы на «удаленке»
Россияне подвели итоги работы на «удаленке». 20 процентов компаний готовы сохранить такой формат для части персонала. А остальные 80 процентов предпринимателей заявили о снижении эффективности своих сотрудников при работе из дома. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.
Дмитрий Мариничев: «На самом деле до карантина мы все с вами жили в обществе дисциплины. А «удаленка», при этом, часто воспринималась как законспирированная возможность ускользнуть из-под этого контроля. Но сегодняшний глобальный эксперимент над всеми без исключения работниками переводит человека в состояние, когда он сам старается поставить себе задачу, сам пытается ее исполнить, и он получает от этого удовольствие», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Мариничев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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