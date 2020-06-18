«Случилось чудо!» Мариничев о разблокировке Telegram

Дмитрий Мариничев: «Да, эта новость звучит как чудо. И сегодня действительно раз – и случилось чудо. Под этим сервисом функционирует огромное информационное пространство, и оно находится где-то в подполье. А это люди либерально настроенных взглядов, достаточно интеллектуальные, и с ними нужно разговаривать, разговаривать в правовом поле. Поэтому это выгодно государству, выгодно сервису. После такого решения Telegram, конечно же, будет расти, количество его подписчиков увеличится, бизнес начнет активно его использовать. Но мы с вами, обычные пользователи, наверное, никак не заметим этой разницы», – прокомментировал Дмитрий Мариничев в интервью НСН.

