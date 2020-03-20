Удаленка для избранных. Большинство россиян не сможет работать из дома

«Удаленка подходит для тех профессий, которые не требуют присутствия на рабочем месте человека. Там, где возможно решать рабочие вопросы дома, думаю, это разрешено. Зачастую перевод на удаленку невозможен по причине определенных производственных задач. Человек долен быть на работе, осуществлять звонки, работать в специальных программах, которые не всегда могут быть установлены на домашнем компьютере. На пути обеспечивания большинства людей удаленной занятостью стоит техническая проблема. То, что вузы перешли на удаленную работу, это понятно, объяснимо и в большей степени регулируемо. Студенты заходят на сайт, получают задание, есть форма отчета. Но, как представитель вузовской жизни, могу сказать, что даже в крупных университетах обеспечить удаленную работу преподавателя и студента, там, где на мониторе будет высвечиваться каждое лицо студента в режиме онлайн, непросто. Это возможно в компьютерных залах некоторых институтов, но наладить такую работу дома сложно технически. Конечно, в условиях развивающегося прогресса стремится к такому нужно, но пока это затруднено. Коронавирус как раз поможет выявить эти проблемные места», - добавила она.

Ранее сообщалось, что участник думского комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров призвал Банк России ввести отсрочку по кредитным выплатам для тех россиян, которые не могут вернуться в страну из-за границы по причине введённых карантинных мер.

