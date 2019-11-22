Для людей исчезающих профессий не нашли альтернативной работы

«На наш век водителей такси и грузчиков хватит. Таксистов всё больше и больше в мегаполисах. Насколько эта профессия исчезнет, когда появятся беспилотные автомобили, трудно сказать, но точно нескоро. Что касается грузчиков — если речь идёт об огромных центрах автоматизации, наверное, к этому подойдут в течение 5-10 лет. Для малых и средних предприятий цена этих технологий будет недосягаема, чтобы заменить ими грузчиков. Для нас это даже не 50 лет», — заметила Самраилова.

Однако проблемы трудовой занятости наблюдаются в стране и сейчас, до того, как высокие технологии взяли верх, отметила собеседница НСН. В регионах с работой всё не так стабильно, как в столице, и эта ситуация пока не имеет предпосылок для изменения в лучшую сторону. Людям профессий, перечисленных экспертами ИРИ, пока нечего предложить взамен их сегодняшнего труда.

«Я думаю, что на век тех, кто получает высшее образование сейчас, работы хватит, если это Москва. Сюда из регионов приезжают работать вахтовым методом. Москва аккумулирует пока рабочую силу в большом объёме. Что касается регионов, там и сейчас высокая безработица. Что с этим делать, пока ответ не найден, но надо создавать рабочие места и зоны жизнеобеспечения. Пока этого не будет, в регионах будет безработица, и люди будут стекаться в мегаполисы. Это замкнутый круг. И для людей профессий в зоне риска пока альтернативы абсолютно нет», — заключила Самраилова.

Ранее НСН писала, что по итогам 2018 года на рынке труда в России сложилась благоприятная ситуация. Положительная динамика наблюдалась во всех, за исключением нескольких, регионах. По данным РИА Новости, лучше с работой дела обстоят в Москве, Санкт-Петербурге (более 90 баллов по индексу рынка труда), а также в Московской области (81,3), Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. При этом меньше 20 баллов получили Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай. О том, чем обусловлена такая положительная динамика, читайте в материале НСН.

