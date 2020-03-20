В Госдуме выступили за индивидуальное применение «кредитных каникул»
Некоторые застрявшие за границей россияне могут работать дистанционно, а право на ипотечные каникулы уже прописано в законе, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Участник думского комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров призвал Банк России ввести отсрочку по кредитным выплатам для тех россиян, которые не могут вернуться в страну из-за границы по причине введённых карантинных мер. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию письма в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Фёдоров предлагает исключить ситуацию, при которой застрявшие за рубежом соотечественники потом получат пени за просрочки по ипотеке и потребительским кредитам.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что в российском законодательстве уже есть механизмы, защищающие заёмщиков при невозможности платить по кредиту. К тому же, кредитные каникулы могут понадобиться не всем путешественникам, считает он.
«То, что Фёдоров озвучивает, будет обязательно изучено, и после этого мы будем определяться. Вопрос требует анализа. Например, для тех, кто за границей находится, сейчас есть онлайн-погашение. Многие из таких людей работают дистанционно, по аутсорсингу, и зарабатывают приличные деньги, не находясь в офисе. Вопрос может рассматриваться индивидуально. Для тех, чья работа требует непосредственного нахождения на рабочем месте, предложение можно рассмотреть», - отметил Аксаков.
Те, кто из-за карантина лишается возможности работать, поскольку в удалённом формате это невозможно, по уже существующим законам смогут доказать право на ипотечные каникулы, считает депутат.
«Если у них резко падает заработная плата, на 30% и более, они имеют право на ипотечные каникулы. Это скорее вопрос доказывания, что можно сделать дистанционно: собираешь документы, отправляешь их в банк, банк перепроверяет и обязан принять решение», - пояснил Аксаков.
Собеседник НСН рассказал, что других подобных инициатив в связи с коронавирусом в Госдуме пока нет. Зато, по словам Аксакова, готовится законопроект, касающийся ипотечных каникул для военнослужащих-срочников, взявших кредит до ухода в армию.
Ранее правительство РФ объявило о трёхмесячных отсрочках для малого и среднего бизнеса по страховым взносам и арендным платежам за государственное и муниципальное имущество.
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