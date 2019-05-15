Учёные выявили способность вина продлить жизнь
Ученые из Калифорнийского университета заключили, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. Как пишет британская газета The Independent, на протяжении 15 лет ученые наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья 1700 пожилых людей старше 90 лет.
Исследование показало, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18 процентов больше других.
Кроме того, на продолжительности жизни сказывался уровень физической активности участников эксперимента. Занятия физкультурой по 15-45 минут в день снижали риск преждевременной смерти на 11 процентов. Однако чрезмерно активные занятия спортом вели к обратному результату, отмечает РЕН ТВ.
Ранее СМИ сообщали о возможных перебоях в поставках крымского вина. Винодельческие предприятия полуострова могут остановиться от полугода до десяти месяцев из-за нехватки бутылок, рассказал в письме депутату Госдумы Дмитрию Белику председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко. Сообщается, что производитель стеклотары отказался от поставок на полуостров из-за антироссийских санкций.
Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заверил в беседе с НСН, что таких масштабных перебоев в работе крымских предприятий не стоит ждать. По его словам, в России достаточно много стекольных заводов, которые смогут заняться поставками тары в Крым.
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