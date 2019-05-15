Учёные выявили способность вина продлить жизнь

Ученые из Калифорнийского университета заключили, что два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти. Как пишет британская газета The Independent, на протяжении 15 лет ученые наблюдали за рационом, привычками и состоянием здоровья 1700 пожилых людей старше 90 лет.

Исследование показало, что те, кто употреблял около двух бокалов вина в день, проживали в среднем на 18 процентов больше других.

Кроме того, на продолжительности жизни сказывался уровень физической активности участников эксперимента. Занятия физкультурой по 15-45 минут в день снижали риск преждевременной смерти на 11 процентов. Однако чрезмерно активные занятия спортом вели к обратному результату, отмечает РЕН ТВ.