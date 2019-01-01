Мышьяк не нашли. Росконтроль назвал лучший кагор для пасхального стола
Специалисты Росконтроля рассказали НСН о результатах экспертизы российского и зарубежного кагора.
Эксперты Росконтроля провели экспертизу пяти марок кагора более чем по 20 параметрам и рекомендовали все образцы к покупке. О результатах экспертизы специалисты рассказали НСН.
В исследовании участвовали два иностранных образца: греческий «Кагор со святой горы Афон» и испанский Alta Terra. Также проверку Росконтроля прошли российские вина «Солнечная долина», «Массандра» и «Ликерный» завода «Надежда».
Все образцы соответствуют требованиям безопасности, заключили в ведомстве. В составе проверенного кагора не были обнаружены мышьяк, ртуть и кадмий.
В греческом и испанском кагоре содержится только виноградный спирт, отметили в Росконтроле, в то время как в российских винах нашли примесь этилового спирта. В ведомстве подчеркнули, что добавление спирта невиноградного происхождения не запрещено, но об этом должно быть заявлено в маркировке вина. Так сделано на этикетке кагора «Массандра» и «Солнечная долина», но в маркировке кагора «Ликерный» ничего про невиноградный спирт не сказано.
Специалисты также обнаружили во всех образцах допустимое количество диоксида серы. Отмечается, что у некоторых людей этот консервант может вызывать аллергическую реакцию. Самая высокая концентрация диоксида серы в вине «Кагор со святой горы Афон», а самая низкая — в Alta Terra.
«Чтобы выбрать вино с минимальным количеством диоксида серы, следует помнить о следующем: сульфитов меньше в красных винах, поскольку благодаря высокому содержанию танинов им требуется минимум консервантов. Больше всего серы добавляют в сладкие и полусладкие вина, чтобы остановить их брожение», — отметила специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина.
Она добавила, что меньше консервантов содержится в винах винтовой пробкой, чем в напитках с корковой пробкой. Потребителям с непереносимостью сульфитов специалист порекомендовала воздержаться от вин из регионов с вулканами поблизости.
Все пять образцов также оказались удовлетворительными по своим вкусовым качествам. В ведомстве отметили, что у проверенного вина был гармоничный и характерный для кагора вкус с чистым развитым букетом и красивым темно-гранатовым цветом.
При этом специалисты отметили, что лишь один образец был сделан из винограда сорта Каберне-совиньон, из которого традиционно изготавливается кагор. Им оказался греческий «Кагор со Святой горы Афон». Происхождение российского кагора «Ликерный» осталось неизвестным, так как в его описании сорт винограда вовсе не указан, что в ведомстве сочли минусом.
В Росконтроле добавили, что на вкус вина так же влияет концентрация летучих кислот. Их большое количество негативно влияет на органолептические качества вина. Больше всего летучих кислот обнаружили в кагоре «Массандра», а меньше всего в «Солнечной долине» и Alta Terra.
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