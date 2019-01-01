Мышьяк не нашли. Росконтроль назвал лучший кагор для пасхального стола

Эксперты Росконтроля провели экспертизу пяти марок кагора более чем по 20 параметрам и рекомендовали все образцы к покупке. О результатах экспертизы специалисты рассказали НСН.

В исследовании участвовали два иностранных образца: греческий «Кагор со святой горы Афон» и испанский Alta Terra. Также проверку Росконтроля прошли российские вина «Солнечная долина», «Массандра» и «Ликерный» завода «Надежда».

Все образцы соответствуют требованиям безопасности, заключили в ведомстве. В составе проверенного кагора не были обнаружены мышьяк, ртуть и кадмий.

В греческом и испанском кагоре содержится только виноградный спирт, отметили в Росконтроле, в то время как в российских винах нашли примесь этилового спирта. В ведомстве подчеркнули, что добавление спирта невиноградного происхождения не запрещено, но об этом должно быть заявлено в маркировке вина. Так сделано на этикетке кагора «Массандра» и «Солнечная долина», но в маркировке кагора «Ликерный» ничего про невиноградный спирт не сказано.