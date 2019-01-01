Союз виноделов опроверг информацию о дефиците крымского вина

Крымские винодельческие предприятия могут остановиться от полугода до десяти месяцев из-за нехватки бутылок. Сообщается, что производитель стеклотары отказался от поставок на полуостров из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал в письме депутату Госдумы Дмитрию Белику председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко. Он уточнил, что снабжением Крыма стеклотарой занимались в основном два российских предприятия — «Кавминстекло» и «Русджам». Первый из них перешел американским акционерам и прекратил продажу стекла в из-за санкций, введенных США против полуострова. Второй из них - не справляется с необходимым объемом поставок в одиночку.

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заверил в беседе с НСН, что таких масштабных перебоев в работе крымских предприятий не стоит ждать. По его словам, в России достаточно много стекольных заводов, которые смогут заняться поставками тары в Крым.

«Это очень опрометчивое заявление. Оно исходит из того, что крымские предприятия снабжались фактически одним стекольным заводом российским “Кавминстекло”. У нас же в России, по-моему, десять или двенадцать заводов, которые производят стеклянную тару, которая может быть использована для розлива вина. Я совсем недавно переговорил с президентом стекольного союза, который сказал: “Да не бросим мы российских и крымских производителей на произвол судьбы. Найдем предприятия, которые смогут оперативно заменить”. Поэтому никаких шести-семи месяцев не будет. Я думаю, что, безусловно, будет какое-то время потеряно, пока предприятия договорятся с новыми стекольными заводами, есть свои тонкости, но на это максимум уйдет месяц. Я думаю, что при оперативной работе предприятий Крыма они спокойно найдут других поставщиков внутри России, которые будут поставлять эту тару», - сообщил он.