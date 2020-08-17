Учёные открыли новый препарат от COVID-19
Американские ученые выяснили, что уже применяемый препарат эбселен эффективен в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это установили исследователи Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США, пишет Lenta.ru.
Помимо этого, специалисты смогли выявить ранее неисследованную уязвимость COVID-19, которая может оказаться полезной при создании новых стратегий в борьбе с инфекцией. Ей оказалась протеаза Mpro, которая представляет собой ключевой фермент, участвующий в транскрипции РНК и позволяющий реплицировать свой геном в заражённой клетке, пишет Ura.ru.
А ранее сообщалось, что британские вирусологи выдвинули новую гипотезу возникновения COVID-19. По данным ученых, коронавирусная инфекция адаптировалась к человеческому организму еще в 2012 году, когда китайские шахтеры массово заразились, убирая шахту от фекалий летучих мышей.
Тогда коронавирус приняли за атипичную пневмонию, однако после экспертизы анализов шахтеров в лаборатории Ухани было установлено, что они заразились именно COVID-19, отмечает Свободная пресса.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН выразил уверенность в том, что 8 лет назад шахтеры заразились другим видом коронавируса, не передаваемым от человека к человеку.
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