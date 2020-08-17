Учёные открыли новый препарат от COVID-19

Американские ученые выяснили, что уже применяемый препарат эбселен эффективен в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это установили исследователи Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США, пишет Lenta.ru.

Помимо этого, специалисты смогли выявить ранее неисследованную уязвимость COVID-19, которая может оказаться полезной при создании новых стратегий в борьбе с инфекцией. Ей оказалась протеаза Mpro, которая представляет собой ключевой фермент, участвующий в транскрипции РНК и позволяющий реплицировать свой геном в заражённой клетке, пишет Ura.ru.