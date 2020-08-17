Ученые назвали порядок проявления первых симптомов COVID-19

Американские ученые определили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health. Для того, чтобы составить перечень американские специалисты получили данные истории болезни более 55 тысяч пациентов. Они определили следующий порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, а также диарея.

Специалисты отмечают, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Добавим, по данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались.

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А ранее сообщалось, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19 – тому появляется всё больше свидетельств. Об этом заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

По её словам, «если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами для COVID-19, уже повреждены и уязвимы, то величивается риск развития болезни в более тяжёлой форме. Кроме того, можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — отметила представитель ВОЗ.

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ФОТО: pixabay.com
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