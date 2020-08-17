Ученые назвали порядок проявления первых симптомов COVID-19

Американские ученые определили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health. Для того, чтобы составить перечень американские специалисты получили данные истории болезни более 55 тысяч пациентов. Они определили следующий порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, а также диарея.

Специалисты отмечают, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания квалифицированной медицинской помощи.

Добавим, по данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 22 миллионам, свыше 766 тысяч пациентов скончались.