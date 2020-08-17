COVID, да не тот. Вирусолог о заражении китайских шахтеров в 2012 году

Британские вирусологи выдвинули новую гипотезу возникновения главной болезни этого года - коронавируса. По данным ученых, COVID-19 адаптировался к человеческому организму еще в 2012 году, когда китайские шахтеры массово заразились, убирая шахту от фекалий летучих мышей.

Тогда коронавирус приняли за атипичную пневмонию, однако после экспертизы анализов шахтеров в лаборатории Ухани было установлено, что они заразились именно коронавирусом.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН выразил уверенность в том, что 8 лет назад шахтеры заразились другим видом коронавируса, не передаваемым от человека к человеку.

«Такой случай, вероятно, был, шахтеры заразились. Но чем они заразились, что это было, пока не совсем понятно. Это был коронавирус, но какой именно, не ясно. Если штаммы были выделены, сохранились, тогда их легко идентифицировать и показать, что это, например, действительно тот коронавирус, который вызвал эту эпидемию. Пока такие данные не появились, потом их изучат и сравнят геномы, то это вопрос станет ясным. Но таких данных пока нет, поэтому это гипотеза. Китайцы будут изучать этот вопрос. Вопрос поставлен, но доказательств еще нет. Им станет сравнение геномов. Но, скорее всего, это не так. Этих людей мог заразить сильно отличающийся коронавирус, малоспособный передаваться от человека к человеку», - отметил он.