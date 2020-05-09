Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» попала с коронавирусом в Коммунарку
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Федермессер сообщила, что у нее диагностирована начальная стадия пневмонии.
«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID… По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», — написала учредитель фонда.
На прошлой неделе Нюта Федермессер посетила Нижегородскую область. Там она должны была оценить, в том числе готовность больниц к приему пациентов с коронавирусом.
За минувшие сутки в Москве выявлено 5667 новых случаев заболевания COVID-19. В России подтверждены 10 817 случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала эпидемии заболевших 198 676.
Заммэра российской столицы Анастасия Ракова ранее сообщила, что большинство граждан, у которых подтвержден коронавирус в столице, не болеют, они являются лишь носителями инфекции. Заммэра подчеркнула, что доля госпитализированных пациентов не растет в Москве уже в течение двух недель.
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