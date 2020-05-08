Ракова заявила, что большинство заражённых COVID-19 не болеют

Заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова выступила с заявлением, что большинство граждан, у которых подтвержден коронавирус в столице, не болеют, они только носители инфекции. Заммэра подчеркнула, что доля госпитализированных пациентов не растет в Москве уже две недели, передает ТАСС.

В общей сложности COVID-19 определён приблизительно у 100 тысяч людей. По словам Сергуниной, на сегодня важно своевременно определять носителей коронавируса. Их необходимо изолировать на карантинный срок, чтобы прерывать цепочку распространения инфекции.

Заместитель мэра также призвала не опасаться ежедневного роста числа выявленных инфицированных, отмечает РЕН ТВ. Она пояснила, что основные параметры - это количество больных ОРВИ, пневмонией, а также цифра госпитализированных, которая стабилизировалась и не увеличивается.

