Учителя назвали самый желанный подарок от учеников
Стоимость подарка не важна, главное — это внимание, заявила НСН Ольга Мирясова.
Самые дорогие подарки для учителей — те, которые сделаны своими руками и с душой. Ограничение на их стоимость надуманные, рассказала оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в беседе с НСН.
Учителя могут получать в дар подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Эту норму предложила отменить первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, это положение устарело, передают РИА Новости. Мирясова поддержала депутата.
«Логично было бы немного увеличить сумму. Учитель все равно не сможет обогатиться за счет родителей. Учителям будет куда приятнее получить от детей что-то сделанное своими руками. Они искренне вложили силы и душу. Главное — внимание, а не стоимость подарка. А если кто-то и хочет "навариться", то никакие запреты не помогут. Юристы сами иногда не могут определить тонкую грань между подарком и взяткой. К тому же, подкуп бессмысленен. Имеют вес только результаты ОГЭ и ЕГЭ, а их никакими хорошими оценками в четверти не исправить. Эта проблема очень надуманная», — отметила она.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН рассказал, какие законы от депутатов не нравятся учителям.
