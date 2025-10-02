Самые дорогие подарки для учителей — те, которые сделаны своими руками и с душой. Ограничение на их стоимость надуманные, рассказала оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в беседе с НСН.



Учителя могут получать в дар подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Эту норму предложила отменить первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, это положение устарело, передают РИА Новости. Мирясова поддержала депутата.