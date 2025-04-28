Учителя резко высказались об идее ограничения числа уроков в день
Если учитель будет работать с нормальной нагрузкой, то он в качестве зарплаты получит МРОТ, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Многие молодые учителя вынуждены работать на две-три ставки из-за нехватки денег, сказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что учителя должны проводить не больше 5-6 уроков в день. Максимальную нагрузку на педагогов ведомство зафиксировало в приказе. В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что порой молодые учителя зарабатывают меньше доставщиков пиццы. Казаков отметил, что зарплата школьного учителя должна быть на уровне средних зарплат в регионе.
«Очень многие молодые учителя работают сверх нормы. Если молодой учитель придет в школу и будет работать с нормальной нагрузкой в 18 уроков в неделю, то он в качестве зарплаты получит МРОТ (минимальный размер оплаты труда в 2025 году - 22 440 рублей - прим. НСН). В связи с этим учителя вынуждены набирать большое количество часов на две-три ставки, классное руководство. Тогда учитель получит 30-40 тысяч рублей в зависимости от региона. В далеком 2018 году мы предлагали платить учителям два МРОТ за одну ставку. В современном мире даже этого будет недостаточно. Зарплата учителя должны быть средней по региону», - сказал собеседник НСН.
Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что 48% многодетных матерей имеют доход ниже прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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