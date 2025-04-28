Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей в РФ
Молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По её словам, в Москве и в других городах молодые учителя получают «плюс-минус 25 тысяч рублей», тогда как разносчик пиццы может зарабатывать 130 тысяч.
«Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то ещё, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», - отметила она.
Матвиенко добавила, что Минпросвещения и Минтруда следует учесть эту информацию при разработке новой системы оплаты труда педагогических и медицинских работников.
Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что 48% многодетных матерей имеют доход ниже прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru