Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей в РФ

По её словам, в Москве и в других городах молодые учителя получают «плюс-минус 25 тысяч рублей», тогда как разносчик пиццы может зарабатывать 130 тысяч.

«Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то ещё, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», - отметила она.

Матвиенко добавила, что Минпросвещения и Минтруда следует учесть эту информацию при разработке новой системы оплаты труда педагогических и медицинских работников.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что 48% многодетных матерей имеют доход ниже прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

