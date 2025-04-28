Кравцов: Учителя в школах должны проводить не более 5-6 уроков в день

По его словам, максимальная нагрузка на педагогов зафиксирована в приказе ведомства.

«Мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки - это средняя нагрузка на педагога... не больше», - заключил министр.

Ранее Кравцов заявил, что в школах шести регионов РФ введут оценки за поведение в качестве эксперимента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».