Кравцов: Учителя в школах должны проводить не более 5-6 уроков в день
28 апреля 202514:52
Учителя в школах должны проводить не более 5-6 уроков в день. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, максимальная нагрузка на педагогов зафиксирована в приказе ведомства.
«Мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки - это средняя нагрузка на педагога... не больше», - заключил министр.
Ранее Кравцов заявил, что в школах шести регионов РФ введут оценки за поведение в качестве эксперимента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru