Учителя поддержали призыв ограничить число детей в классах до 20 человек

Сегодня каждая школа заинтересована в максимальном количестве детей, так как действует подушевое финансирование, заявил НСН Всеволод Луховицкий.

В российских классах число учеников доходит до 45, когда для нормального процесса обучения должно быть 20, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Число учеников в одном классе в начальной школе не должно превышать 20 человек. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проблему переполненности некоторых российских школ. На ситуацию также недавно обратил внимание Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС. Луховицкий полностью поддержал эту идею.

В Госдуме заявили о чрезмерной нагрузке на школьников в России

«Максимального предела у нас сегодня, к сожалению, нет. Каждая школа заинтересована в максимальном количестве детей, так как у нас подушевое финансирование. Необходимо законодательно закрепить максимальное количество. Оно должно быть не такое, как сейчас. В России есть школы, в которых и в средних классах за 40-45 учеников. Особенно при том, что сейчас уже начинается демографическая яма, необходимо определить, что в классах должно быть 20 учеников, это идеальный вариант, для начальной школы – даже меньше», - рассказал он.

Луховицкий подчеркнул, что на такое ограничение не пойдут из-за финансирования школ.

«Если будут делать маленькие классы, резко вырастет качество работы. Но вопрос в том, что вряд ли это предложение будет принято. Дело в том, что денег жалко. Все дело исключительно в экономике. Здесь на первом месте у нас вопрос финансирования. Родители бы поддержали такой формат, так как маленький класс – это более подходящий формат для обучения. Если меньше 20, это уже сложнее организовать работу в группах», - добавил собеседник НСН.

Вводить классическое школьное образование с шести лет не стоит, однако можно ввести так называемую «предшколу» — интеграцию детсада с образовательной программой, где есть развивающие занятия, а также детей научат чтению и письму. Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ГосдумаУченикиУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры