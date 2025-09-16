«Максимального предела у нас сегодня, к сожалению, нет. Каждая школа заинтересована в максимальном количестве детей, так как у нас подушевое финансирование. Необходимо законодательно закрепить максимальное количество. Оно должно быть не такое, как сейчас. В России есть школы, в которых и в средних классах за 40-45 учеников. Особенно при том, что сейчас уже начинается демографическая яма, необходимо определить, что в классах должно быть 20 учеников, это идеальный вариант, для начальной школы – даже меньше», - рассказал он.

Луховицкий подчеркнул, что на такое ограничение не пойдут из-за финансирования школ.

«Если будут делать маленькие классы, резко вырастет качество работы. Но вопрос в том, что вряд ли это предложение будет принято. Дело в том, что денег жалко. Все дело исключительно в экономике. Здесь на первом месте у нас вопрос финансирования. Родители бы поддержали такой формат, так как маленький класс – это более подходящий формат для обучения. Если меньше 20, это уже сложнее организовать работу в группах», - добавил собеседник НСН.

Вводить классическое школьное образование с шести лет не стоит, однако можно ввести так называемую «предшколу» — интеграцию детсада с образовательной программой, где есть развивающие занятия, а также детей научат чтению и письму. Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов.



