Росстат: Медики зарабатывают на 10 тысяч больше учителей

Средняя заработная плата медицинских работников в России в 2025 году превысила 80 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Финансист: Средняя зарплата в России может вырасти до 122 тысяч рублей

При этом зарплата учителей составляет более 70 тысяч рублей. В сфере образования рост зарплаты составил 13 процентов, в сфере здравоохранения — 14 процентов.

По данным ведомства, размер средней заработной платы по стране в декабре прошлого года составил 139 тысяч 727 рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средняя зарплата россиян в прошлом году увеличилась на 13,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/mos_sobyanin
