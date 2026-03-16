Росстат: Медики зарабатывают на 10 тысяч больше учителей
16 марта 202603:32
Средняя заработная плата медицинских работников в России в 2025 году превысила 80 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
При этом зарплата учителей составляет более 70 тысяч рублей. В сфере образования рост зарплаты составил 13 процентов, в сфере здравоохранения — 14 процентов.
По данным ведомства, размер средней заработной платы по стране в декабре прошлого года составил 139 тысяч 727 рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средняя зарплата россиян в прошлом году увеличилась на 13,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
