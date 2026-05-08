Названо возможное содержание послания Зеленского Кремлю, отправленного с Фицо

Послание украинского лидера Владимира Зеленского Кремлю, которое в Россию должен привезти премьер-министр Словакии Роберт Фицо, может содержать «определёнными мирные предложениям». Таким предположением с «Лентой.ру» поделился замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.

Чехия разрешила самолету Фицо перелет в Россию

По его мнению, также это может быть послание от представителей Евросоюза, в последнее время ставших высказываться в пользу того, что отношения с Москвой следует восстанавливать.

«Других версий у меня нет», — заключил политолог.

Ранее государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст послание от Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
