Названо возможное содержание послания Зеленского Кремлю, отправленного с Фицо
Послание украинского лидера Владимира Зеленского Кремлю, которое в Россию должен привезти премьер-министр Словакии Роберт Фицо, может содержать «определёнными мирные предложениям». Таким предположением с «Лентой.ру» поделился замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин.
По его мнению, также это может быть послание от представителей Евросоюза, в последнее время ставших высказываться в пользу того, что отношения с Москвой следует восстанавливать.
«Других версий у меня нет», — заключил политолог.
Ранее государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст послание от Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
