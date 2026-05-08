Песков: Россия не будет сама инициировать контакты с Евросоюзом
Россия не будет сама инициировать контакты с Евросоюзом. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова главы Евросовета Антониу Кошты о наличии переговорного потенциала между Европой и российским лидером Владимиром Путиным, он отметил, что в плане диалога Москва будет готова идти вперёд настолько, «насколько будут готовы европейцы».
«Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Кошта заявил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
