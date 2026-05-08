Шакира второй раз в карьере выпустила официальную песню для ЧМ по футболу

Официальная премьера трека состоится 14 мая, а пока в соцсетях певицы доступен короткий отрывок видеоклипа, который снимался на легендарном стадионе «Маракана» в Бразилии.

Песня «Dai Dai» стала вторым официальным гимном мундиаля в карьере Шакиры. В 2010 году она исполнила трек «Waka Waka (This Time for Africa)», записанный для мирового футбольного первенства, прошедшего в ЮАР.

Ранее концерт Шакиры в Катаре в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran был перенесён с 1 апреля на 18 ноября из‑за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».