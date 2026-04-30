Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед ЕГЭ-2026, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Организаторы и охраняющие правопорядок сотрудники не должны прикасаться к экзаменуемым или их вещам. При срабатывании металлоискателя им следует попросить учащегося сдать все вещи перед началом экзамена в специально отведенное помещение или сопровождающему.
Если школьник откажется, необходимо составить акт о недопуске на пункт проведения ЕГЭ. К экзамену в резервные дни учащийся будет допущен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.
Для подростков в России с 2015 года появилось много стрессовых факторов, которые накладываются на неокрепшую психику и приводят к тревожным расстройствам, депрессии и неуверенности в себе. Иногда для коррекции поведения требуется медикаментозное лечение, заявила НСН детский психолог Ирина Таранова.
