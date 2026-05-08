Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России
Извещение о невозможности обслуживания рейсов в 13 аэропортах на юге страны отменено. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает RT.
В ведомстве отметили, что госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) готова к обслуживанию рейсов в воздушных гаванях Астрахани, Ставрополя, Элисты, Владикавказа, Грозного, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Нальчика, Минеральных Вод и Сочи.
В Росавиации добавили, что выполнение авиаперелётов могут повлиять временные ограничения на использование воздушного пространства.
Ранее в Минтрансе РФ заявили о планах после 15:00 мск 8 мая возобновить полёты в южных аэропортах страны с учётом корректировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
