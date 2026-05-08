В России оценили риски лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Он сравнил ситуацию в Чернобыле с пожарами в юго-восточной части брянских лесов в 2010 году. По его словам, в результате происшествия «радиационный фон в Вильнюсе повысился в 40 раз».

«Понимаете, когда идет пожар, продукты горения этого всего поднимаются вплоть до стратосферы и как всё это разносится?» — сказал Кузнецов.

Профессор добавил, что грамотно оценить риски позволит всеобъемлющая радиационная разведка с использованием специальных машин войск РХБЗ, однако у Украины такой техники нет.

Ранее ликвидатор, заслуженный эколог РФ Калман Цейтин заявил, что в настоящий момент четвёртый блок Чернобыльской АЭС закрыт новым саркофагом, однако реакция там будет продолжаться ещё много лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

