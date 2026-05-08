В России оценили риски лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Масштабный лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС несёт самые неприятные риски. Об этом «Ленте.ру» заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов.
Он сравнил ситуацию в Чернобыле с пожарами в юго-восточной части брянских лесов в 2010 году. По его словам, в результате происшествия «радиационный фон в Вильнюсе повысился в 40 раз».
«Понимаете, когда идет пожар, продукты горения этого всего поднимаются вплоть до стратосферы и как всё это разносится?» — сказал Кузнецов.
Профессор добавил, что грамотно оценить риски позволит всеобъемлющая радиационная разведка с использованием специальных машин войск РХБЗ, однако у Украины такой техники нет.
Ранее ликвидатор, заслуженный эколог РФ Калман Цейтин заявил, что в настоящий момент четвёртый блок Чернобыльской АЭС закрыт новым саркофагом, однако реакция там будет продолжаться ещё много лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
