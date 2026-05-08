Рубио: США не хотят тратить время на Украину

Посредничество Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине пока «не привело к плодотворному результату по ряду причин». Как пишет RT, об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио.

По его словам, американская сторона готовы продолжить выполнять роль посредника, «если она может быть продуктивной».

«Мы не хотим впустую тратить своё время и вкладывать силы и энергию в усилия, не приносящие прогресса», — указал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что путь к переговорам откроет только вывод войск ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
