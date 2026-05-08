Трамп отказался покупать билет на матч чемпионата мира по футболу за $1000

Президент США Дональд Трамп отказался платить тысячу долларов за билет американской сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом пишет RT.

По словам главы Белого дома, он хотел бы присутствовать на игре, однако отдавать такую сумму за билет не желает.

Также президент США отметил, что не знал о столь высоких ценах, которые могут помешать его сторонникам попасть на игры.

«Если люди из Квинса, Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут поехать, я буду разочарован», — заключил политик.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
