Трамп отказался покупать билет на матч чемпионата мира по футболу за $1000

По словам главы Белого дома, он хотел бы присутствовать на игре, однако отдавать такую сумму за билет не желает.

Также президент США отметил, что не знал о столь высоких ценах, которые могут помешать его сторонникам попасть на игры.

«Если люди из Квинса, Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут поехать, я буду разочарован», — заключил политик.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

