Поздравление на билборде к 9 мая от лица обезьяны было неудачным решением, но никого в тюрьму сажать за это не надо, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.



Новосибирский зоопарк поздравил жителей города с Днем Победы баннером с орангутаном по кличке Бату. На нем изображено животное с поздравительной надписью в честь победы в Великой отечественной войне (ВОВ). Директор зоопарка Ольга Шило заявила, что зоопарк — это животные, а сам Бату олицетворяет символ красоты, силы и здоровья. Ее слова приводит NEWS.ru. Милонов не согласился с такой позицией.