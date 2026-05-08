«Надо объяснить»: Милонов удивился обезьяне на поздравлении с Днем Победы
Использовать орангутана на баннере с поздравлением с Днем Победы было неправильно, но это не злой умысел, заявил НСН Виталий Милонов.
Новосибирский зоопарк поздравил жителей города с Днем Победы баннером с орангутаном по кличке Бату. На нем изображено животное с поздравительной надписью в честь победы в Великой отечественной войне (ВОВ). Директор зоопарка Ольга Шило заявила, что зоопарк — это животные, а сам Бату олицетворяет символ красоты, силы и здоровья. Ее слова приводит NEWS.ru. Милонов не согласился с такой позицией.
«Если обыграть тему, что Новосибирский зоопарк принимал эвакуированных животных во время Великой Отечественной войны, то это хорошая история, милая, которая была на самом деле, но получилось поздравление с Днем Победы от лица орангутана. Это никуда не годится. Я думаю, что губернатор поправит ситуацию, а использование образа животного было неудачным. Ни в коем случае не надо требовать никого посадить в тюрьму, но стоит объяснить, что такие вещи недопустимы. Одно дело, когда люди делают что-то хамское, а совсем другое, когда неправильно подали информацию», — подчеркнул он.
