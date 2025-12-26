Мантуров: Все зарубежные автозаводы в России запустят до лета
Все автозаводы, оставленные зарубежными компаниями в России, будут запущены до лета 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, у каждой площадки «есть свои бенефициары».
«Российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии», — отметил он.
Мантуров добавил, что 80% площадок «уже запустили свои линейки».
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что программа льготного кредитования не заставит производителей делать машины лучшего качества.
