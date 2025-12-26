Мантуров: Все зарубежные автозаводы в России запустят до лета

Все автозаводы, оставленные зарубежными компаниями в России, будут запущены до лета 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Путин: Утильсбор не будет вечным

По его словам, у каждой площадки «есть свои бенефициары».

«Российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии», — отметил он.

Мантуров добавил, что 80% площадок «уже запустили свои линейки».

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что программа льготного кредитования не заставит производителей делать машины лучшего качества.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобилиАвтопромДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры