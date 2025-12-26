Захарова: Запад пытается с помощью санкций удержать доминирование
Санкции - это один из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, использование коллективным Западом односторонних принудительных мер является попыткой «удержать ускользающее доминирование».
«Лишить страны Мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, замедлить их экономическое, технологическое и промышленное развитие», - указала дипломат.
Ранее власти Великобритании объявили о новых антироссийских санкциях, под которые попали нефтяные компани «Татнефть» и «Руснефтегаз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
