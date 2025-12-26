Экс-депутат Курской думы Васильев получил срок по делу о хищении
Бывший курский депутат Максим Васильев получил срок по делу о хищениях при строительстве фортификаций. Об этом сообщает RT.
Васильева был задержан весной 2024 года Экс-депутат полностью признал свою вину в хищении 152 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в приграничном Глушковском районе.
По решению Ленинского суда в Курске, Васильеву назначено наказание в виде 5,5 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. Также был удовлетворён иск о солидарном взыскании с него более 152 млн рублей.
Ранее бывший исполняющий обязанности замгубернатора Кубани Александр Власов был задержан по подозрению в хищении гумпомощи для СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
