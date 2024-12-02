«Углубленно в рамках ОБЖ»: Учителя поддержали обязательное изучение ПДД в школах

Дмитрий Казаков заявил НСН, что в рамках ОБЖ правила дорожного движения всегда изучались частично, не помешает и более углубленный вариант. 

Правила дорожного движения должны в обязательном порядке изучаться в школах в рамках ОБЖ, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

В России предложили вернуть в школьную программу обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) в рамках уроков ОБЖ, сообщает Telegram-канал Baza. С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Казаков призвал серьезно подойти к этому вопросу, чтобы потом снова не менять программу.

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«Правила дорожного движения всегда были в программе ОБЖ. Возможно, сейчас только предлагается какое-то более углубленное изучение. ПДД еще частично изучаются в рамках воспитательной части, во внеурочное время, даже в детском саду. Это очень важная тема. Конечно, ПДД нужно изучать в обязательном порядке. Это ведь не только для будущих водителей, это и правила для пешеходов. Только вопрос в том, что программы постоянно меняются, то отменяют что-то, то возвращают, это просто безобразие. Это не добавляет процессу образования эффективности. Нужно чиновникам думать, когда они что-то вводят и отменяют», - заключил собеседник НСН.

Ранее помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что Необходимо убрать из школьной программы обществознание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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