«Углубленно в рамках ОБЖ»: Учителя поддержали обязательное изучение ПДД в школах

«Правила дорожного движения всегда были в программе ОБЖ. Возможно, сейчас только предлагается какое-то более углубленное изучение. ПДД еще частично изучаются в рамках воспитательной части, во внеурочное время, даже в детском саду. Это очень важная тема. Конечно, ПДД нужно изучать в обязательном порядке. Это ведь не только для будущих водителей, это и правила для пешеходов. Только вопрос в том, что программы постоянно меняются, то отменяют что-то, то возвращают, это просто безобразие. Это не добавляет процессу образования эффективности. Нужно чиновникам думать, когда они что-то вводят и отменяют», - заключил собеседник НСН.

Ранее помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что Необходимо убрать из школьной программы обществознание, передает «Радиоточка НСН».

