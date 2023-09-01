Кравцов: Профессия учителя становится все более престижной
Престиж профессии учителя растет в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в 2023 году в педагогические вузы Минпросвещения на педагогические специальности было подано 385 тысяч заявлений. По словам Кравцова, такой показатель на 100 тысяч заявлений больше, чем в 2022 году.
Ранее, 31 августа, член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложила ввести жилищные сертификаты для учителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru