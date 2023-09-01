Кравцов: Профессия учителя становится все более престижной

Он отметил, что в 2023 году в педагогические вузы Минпросвещения на педагогические специальности было подано 385 тысяч заявлений. По словам Кравцова, такой показатель на 100 тысяч заявлений больше, чем в 2022 году.

Ранее, 31 августа, член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложила ввести жилищные сертификаты для учителей, передает «Радиоточка НСН».

