Superjob: Россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц
Россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Опрос выявил среднюю "достойную" оплату труда.
При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан.
С 1 октября в России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%. В России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%.
Зарплата в 2024 году не будет проиндексирована у федеральных гражданских госслужащих, а также у лиц, занимающих высшие государственные должности, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, заместителя председателя Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центрального банка, ЦИК, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru