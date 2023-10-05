Superjob: Россияне назвали достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц

Россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Опрос выявил среднюю "достойную" оплату труда.

При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан.

«50 на 50»: Разработчик сайта Кремля заявил, что женщины штурмуют IT-сферу

С 1 октября в России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%. В России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%.

Зарплата в 2024 году не будет проиндексирована у федеральных гражданских госслужащих, а также у лиц, занимающих высшие государственные должности, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, заместителя председателя Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центрального банка, ЦИК, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ОпросУчительЗарплаты

Горячие новости

Все новости

партнеры