«Кто заплатит за жилье?»: Как привезти учителей в деревню

Программа льготной покупки жилья для учителей в селах и деревнях станет успешной заявил НСН Евгений Ямбург, с ним не согласился Всеволод Луховицкий.

Сельская льготная ипотека поможет уравнять возможности учителей в больших городах и других регионах, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Эту идею Ямбург встретил с воодушевлением.

«Я могу только это приветствовать. Россия — страна огромная, но возможности в регионах очень разные. Учитель высшей категории в регионе не сможет зарабатывать больше 20-25 тысяч рублей, если не возьмет себе 35 часов. Тогда он приблизится к 100 тысячам. Людям надо создавать семьи, воспитывать детей, поэтому дешевое жилье — хороший вариант, чтобы уравнивать возможности. Но каждый субъект действует по-разному. Где-то и машину выделяют для сельских учителей. Если финансы поют романсы, то ничего не сделать», — указал он.

Глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий не согласился с коллегой в беседе с НСН.

«Нет, это все совершенно неизвестно и непонятно. Лет 15-20 назад были региональные программы, когда учителю давали жилье в деревне бесплатно после 10 лет работы. Критерии были четкими и ясными. А кто сегодня будет платить 99% стоимости? Это будет полезно, только если вдруг будут направлены целевые федеральные деньги. К тому же, это не решит главную проблему. В село не едет вообще никто: врачи, учителя, писатели. Там хуже, чем в городе. Единственный выход завлечь население туда — это повысить качество жизни», — подчеркнул он.

