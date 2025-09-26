«Кто заплатит за жилье?»: Как привезти учителей в деревню
Программа льготной покупки жилья для учителей в селах и деревнях станет успешной заявил НСН Евгений Ямбург, с ним не согласился Всеволод Луховицкий.
Сельская льготная ипотека поможет уравнять возможности учителей в больших городах и других регионах, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Эту идею Ямбург встретил с воодушевлением.
«Я могу только это приветствовать. Россия — страна огромная, но возможности в регионах очень разные. Учитель высшей категории в регионе не сможет зарабатывать больше 20-25 тысяч рублей, если не возьмет себе 35 часов. Тогда он приблизится к 100 тысячам. Людям надо создавать семьи, воспитывать детей, поэтому дешевое жилье — хороший вариант, чтобы уравнивать возможности. Но каждый субъект действует по-разному. Где-то и машину выделяют для сельских учителей. Если финансы поют романсы, то ничего не сделать», — указал он.
Глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий не согласился с коллегой в беседе с НСН.
«Нет, это все совершенно неизвестно и непонятно. Лет 15-20 назад были региональные программы, когда учителю давали жилье в деревне бесплатно после 10 лет работы. Критерии были четкими и ясными. А кто сегодня будет платить 99% стоимости? Это будет полезно, только если вдруг будут направлены целевые федеральные деньги. К тому же, это не решит главную проблему. В село не едет вообще никто: врачи, учителя, писатели. Там хуже, чем в городе. Единственный выход завлечь население туда — это повысить качество жизни», — подчеркнул он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков объяснил НСН, почему молодежь не хочет переезжать в села и деревни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кто заплатит за жилье?»: Как привезти учителей в деревню
- Россиян предупредили о мастерах-мошенниках, занимающихся ремонтом
- Россия расширила список санкций против британских политиков
- Камбербэтч не поможет: Новый фильм со звездой «Шерлока» не соберет в России миллиард
- Песков назвал безответственными заявления о готовности сбивать самолеты РФ
- Мирный план Трампа по сектору Газа назвали анекдотом
- На плечи потребителям: Невозвратные товары подорвут доверие к маркетплейсам
- Врач Чаевская назвала нездоровой худобу Полины Гагариной
- Юбилейные истории: Рубальская сыграет саму себя в театральной постановке
- Миллион туристов: Сколько стоит осенний винный тур по Краснодарскому краю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru