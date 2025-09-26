Сельская льготная ипотека поможет уравнять возможности учителей в больших городах и других регионах, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Эту идею Ямбург встретил с воодушевлением.