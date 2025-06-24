По его словам, делать упор на подготовку к ЕГЭ по истории и обществознанию стоит только в 11 классе.

«Я бы рекомендовал начинать готовиться к ЕГЭ по истории и обществознанию только в 11 классе, не раньше. Раньше нужно просто нормально учиться и выполнять требования учителя. Я бы не советовал до 11 класса делать упор только на экзамен. По другим предметам, может, стоит и раньше начинать подготовку именно к ЕГЭ», - заключил Казаков.

Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.

