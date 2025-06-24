Учитель рассказал, как сдать ЕГЭ на 100 баллов без репетиторов
Если ребенка чуть ли не с пятого класса отправить к репетиторам, то нагрузка на него вырастет, из-за чего пострадает качество образования, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Зачастую школьникам нужны репетиторы только в редких случаях, когда школьный учитель по каким-то причинам не может обеспечить нормальную подготовку к Единому государственному экзамену, в остальных ситуациях школьные преподаватели спокойно готовят учеников к экзамену, сказал в эфире НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала РИА Новости, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби. Казаков выступил против того, чтобы школьников вели к репетиторам чуть ли не с пятого класса.
«Все по-разному готовятся к ЕГЭ. У учеников из крупных городов и маленьких деревень много разных условий. Я считаю, что репетитор по моим предметам, по истории и обществознанию, если и нужен, то очень минимально. Бывают ситуации, когда учитель по какой-то причине не может обеспечить нормальную подготовку. Хотя я считаю, что в большинстве своем школьные учителя вполне себе могут готовить и готовят учеников к ЕГЭ. Бывает, что школьников отправляют к репетиторам чуть ли не с пятого класса. Это плохо сказывается на качестве образования из-за того, что очень высокая нагрузка идет на ребенка, перегруз», - сказал собеседник НСН.
По его словам, делать упор на подготовку к ЕГЭ по истории и обществознанию стоит только в 11 классе.
«Я бы рекомендовал начинать готовиться к ЕГЭ по истории и обществознанию только в 11 классе, не раньше. Раньше нужно просто нормально учиться и выполнять требования учителя. Я бы не советовал до 11 класса делать упор только на экзамен. По другим предметам, может, стоит и раньше начинать подготовку именно к ЕГЭ», - заключил Казаков.
Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.
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