Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Школьница из Москвы Надежда Яшмолкина сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 400 баллов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Девушка - выпускница школы № 1514, она получила высший балл по каждому из предметов: русскому языку, профильной математике, информатике, физике. Кроме того, в течение года Надежда победила в шести профильных олимпиадах, а также принимала участие в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Собянин подчеркнул, что школьница планирует сделать карьеру в сфере ИТ и выбирает вуз для поступления: ВШЭ, МГУ или МГТУ имени Баумана.

«Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе — и любая московская компания. От всей души поздравляю Надю, ее учителей и родителей, желаю удачи!» — написал градоначальник.

Основной период проведения ЕГЭ завершится в начале июля, тогда будут подведены окончательные итоги. Сейчас выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — зафиксирован в стране только у Надежды Яшмолкиной.

