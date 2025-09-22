Иногда без электронного учебника нельзя обойтись на уроке, но сегодня к цифровому переходу готовы далеко не все регионы, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В российских школах не планируется введение электронных учебников, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Он объяснил, что традиционный учебник формирует мировоззрение, помогает в развитии ребенка. Ямбург объяснил, почему переход в глобальном смысле невозможен.