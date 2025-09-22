Учителя оценили возможность перейти на электронные учебники в школах
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил НСН, что бумажные учебники позволяют сохранять единство образовательного процесса во всех регионах.
Иногда без электронного учебника нельзя обойтись на уроке, но сегодня к цифровому переходу готовы далеко не все регионы, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
В российских школах не планируется введение электронных учебников, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Он объяснил, что традиционный учебник формирует мировоззрение, помогает в развитии ребенка. Ямбург объяснил, почему переход в глобальном смысле невозможен.
«Бумажный учебник бывает плох, как и электронный. Хороший учитель литературы, например, никогда не будет работать с учебником, он работает с текстами. Если ребенок забыл дома текст, можно портить нервы себе и ему, а можно просто открыть главу на планшете. Поэтому плюсы у электронных вариантов есть: не нужно таскать мешок учебников, что только искривляет позвоночник. Минпросвещения работает по всей России, ситуация разная в регионах. Москва полностью обеспечена гаджетами, а есть регионы, где этого просто нет. Поэтому выравнивание – это задача Минпросвещения. Нам важно сохранить единое образовательное пространство, где у всех ребят равные возможности», - объяснил он.
У школьников должна быть единая образовательная программа, а дополнительные занятия уже формируются, исходя из интересов и способностей ребят, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
