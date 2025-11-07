В Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ
7 ноября 202513:04
Черноморский флот РФ ликвидировал семь украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает Минобороны.
«Силами Черноморского флота... уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ», - указано в сообщении.
Ведомство уточнило, что морские дроны были ликвидированы в северо-западной части акватории.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников ВСУ в Крыму, Брянской, Курской и Калужской областях, напоминает «Свободная пресса».
