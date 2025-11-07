В Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот РФ ликвидировал семь украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает Минобороны.

«Силами Черноморского флота... уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ», - указано в сообщении.

Ведомство уточнило, что морские дроны были ликвидированы в северо-западной части акватории.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников ВСУ в Крыму, Брянской, Курской и Калужской областях, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черное МореМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры