В Кремле призвали не прогнозировать сроки саммита России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не прогнозировать сроки саммита РФ и США. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
По словам Пескова, в этом вопросе вряд ли можно пытаться что-то предсказать.
«И любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными», - отметил пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном определит возможный курс действий, который мог бы привести к встрече главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Свободная пресса».
