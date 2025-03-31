Что не так в новых учебниках по «Семьеведению» от Госдумы

«Уроки «Семьеведения» однозначно необходимы, потому что у нас семейные компетенции больше не передаются из поколения в поколение. 70% детей у нас растут в неполных семьях, они наследуют неполноценный сценарий семьи. Где им брать нормальный семейный сценарий? Наша система образования должна этот пробел восполнить. Я считаю, что такие уроки нужны не только школьникам, но и дошкольникам, а потом нужно продолжать сопровождать молодежь в вузах. Такие уроки должны быть обязательными»,- отметил он.

При этом он подчеркнул, что последний правовой раздел учебника делает его вредным для школьников.

«Первые разделы учебника выстроены в неплохом ключе, они ориентированы на практику, это не просто лекция. Обязательно должны быть сильные эмоциональные примеры. В этом учебнике этот подход прослеживается, хоть и не везде. Но последний правовой раздел фактически уничтожает все, что наработано предыдущими разделами. Правовой раздел начинает разбирать вопросы, которые детям вредно знать. Например, сведения о брачном договоре, который негативно влияет на семьи. Там есть информация об обязанностях родителей перед детьми. Это опасная вещь с точки зрения психологии ребенка, заранее создается конфликт в семье. Там рассказывается про социальные службы, которые у нас носят репрессивный характер, ребенка сразу «отбирают» у семьи. Зачем школьникам знать эти подробности? Они не должны сталкиваться с этими службами вообще. Этот последний раздел учебника нужно убрать, иначе он будет вредным. Три-четыре года учебник надо использовать в некоторых школах в качестве эксперимента, а потом только распространять на все», - заключил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей.

