Что не так в новых учебниках по «Семьеведению» от Госдумы
Преподаватель курса «Семьеведение» Сергей Галиев заявил НСН, что из учебника необходимо убрать правовой раздел.
Школьникам в рамках курса «Семьеведение» не должны рассказывать про брачный договор и «обязанности» родителей перед детьми, заявил НСН преподаватель курса «Семьеведение», эксперт по демографии Сергей Галиев.
В комитете Госдумы по делам семьи вместе с экспертами разработали учебники для 5-9 классов для курса семьеведения. Его уже преподают в региональных школах, но пока на внеурочных занятиях. Соавтор пособий, глава комитета Нина Останина предлагает сделать такие уроки обязательными по аналогии с «Разговорами о важном». Галиев согласился с тем, что уроки должны быть обязательными.
«Уроки «Семьеведения» однозначно необходимы, потому что у нас семейные компетенции больше не передаются из поколения в поколение. 70% детей у нас растут в неполных семьях, они наследуют неполноценный сценарий семьи. Где им брать нормальный семейный сценарий? Наша система образования должна этот пробел восполнить. Я считаю, что такие уроки нужны не только школьникам, но и дошкольникам, а потом нужно продолжать сопровождать молодежь в вузах. Такие уроки должны быть обязательными»,- отметил он.
При этом он подчеркнул, что последний правовой раздел учебника делает его вредным для школьников.
«Первые разделы учебника выстроены в неплохом ключе, они ориентированы на практику, это не просто лекция. Обязательно должны быть сильные эмоциональные примеры. В этом учебнике этот подход прослеживается, хоть и не везде. Но последний правовой раздел фактически уничтожает все, что наработано предыдущими разделами. Правовой раздел начинает разбирать вопросы, которые детям вредно знать. Например, сведения о брачном договоре, который негативно влияет на семьи. Там есть информация об обязанностях родителей перед детьми. Это опасная вещь с точки зрения психологии ребенка, заранее создается конфликт в семье. Там рассказывается про социальные службы, которые у нас носят репрессивный характер, ребенка сразу «отбирают» у семьи. Зачем школьникам знать эти подробности? Они не должны сталкиваться с этими службами вообще. Этот последний раздел учебника нужно убрать, иначе он будет вредным. Три-четыре года учебник надо использовать в некоторых школах в качестве эксперимента, а потом только распространять на все», - заключил собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны отвергло связь весеннего призыва в армию с проведением СВО
- Трамп предупредил Зеленского, что будет в случае его отказа от ресурсной сделки
- Бизнесмен Моносов по делу о даче взятки экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО
- Боярский пообещал съесть свою шляпу, если ФК «Зенит» выиграет чемпионат РФ
- Спикеры и вице-спикеры 17 стран ЕС прибыли на Украину
- Путин подписал указ о весеннем призыве 160 тысяч человек на срочную службу
- В Госдуме считают, что законопроект КПРФ о запрете вейпов отклонят
- МИД Молдавии объявил персонами нон грата троих сотрудников российского посольства
- Три человека погибли при взрыве газа в мечети в Узбекистане
- Уже 84 человека получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru