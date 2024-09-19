«Ценности и гигиена»: В Госдуме пообещали доработать программу семьеведения

Курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.

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«Достаточно долго обсуждали необходимость введения такого предмета, его формат, нужно было выработать правильную концепцию, потому что уже были неудачные примеры введения уроков полового воспитания: это был негативный опыт, было много жалоб со стороны родителей, и не во всех школах нашлись подготовленные преподаватели по этой теме», - отметил он.

Программу нового предмета он оценил положительно, при этом добавил, что не все педагоги успели подготовиться, сроки введения нового урока стоило бы перенести.

«По семьеведению, на мой взгляд, получилась неплохая программа. Конечно, она потребует еще доработки. В ней говорится о семейных ценностях, про то, как выстраиваются взаимоотношения между супругами, между родителями и детьми, о том, что такое семья. Есть правильный, на мой взгляд, раздел – о семейной гигиене: как надо отдыхать, работать, ложиться спать, чистить зубы. Много рассказывается о семейных традициях. Посмотрим, какая будет реализация. На мой взгляд, немного поздно ввели методологические указания по предмету. Не уверен, что все педагоги успели достаточно подготовиться. Наверное, надо было действовать быстрее или сдвигать сроки введения предмета», - рассказал депутат.

Он подчеркнул, что сейчас вводится мониторинг по регионам, предмет будет преподаваться в качестве дополнительного.

«Сейчас только всё начинается, предмет пока не обязательный. Правительство пока сделало акцент, что он будет дополнительный в школах. В декабре планируем подвести первые итоги, пообщаться с педагогами и с детьми. Вводится мониторинг по регионам – считаю, что должна быть единая система отчетности. Нам важно вовремя получить обратную связь, и если есть недоработки, их устранить», - заключил собеседник НСН.

Из курса «Семьеведение» нужно исключить раздел о репродуктивном здоровье, так как мировая практика показала, что информирование детей по этому вопросу не помогает бороться с венерическими заболеваниями и другими последствиями несемейных связей, заявил НСН преподаватель курса «Семьеведение», эксперт по демографии Сергей Галиев.

