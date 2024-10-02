ВЦИОМ: 62% россиян поддерживают введение курса «Семьеведение» в школах
Большинство россиян (62%) скорее поддерживают введение курса «Семьеведение» в старших классах школ, следует из опроса ВЦИОМ. Граждане уверены, что предмет поможет ребятам понять, что такое семья.
Менее четверти опрошенных (21%) высказались против введения этого курса в программу российских школ. При этом из опроса стало известно, что 55% граждан вообще не слышали о новом предмете.
Разработчики внеурочного школьного курса «Семьеведение» проявили халатность, допустив ошибки и «целый спектр нарушений», которые теперь спешно устраняются, заявила «Парламентской газете» бывший детский омбудсмен, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Из курса «Семьеведение» нужно исключить раздел о репродуктивном здоровье, так как мировая практика показала, что информирование детей по этому вопросу не помогает бороться с венерическими заболеваниями и другими последствиями несемейных связей, заявил преподаватель курса «Семьеведение», эксперт по демографии Сергей Галиев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru