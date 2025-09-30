«Это не имеет никакого отношения к дефициту педагогов в России. Одним окладом к 5 октября не отделаться. Если в этом году «барин кинет подачку», ничего не изменится глобально. Сейчас не хватает до 250 тысяч учителей, все зависит от того, как считать. Если считать на количество ставок, то цифра в 250 тысяч вполне реальна. Учителям не предлагают нормальные условия труда и зарплату, мы все время ограничиваемся какими-то подачками. Конечно, учителя будут рады, но это не привлечет в отрасль новых людей. Подарок в 15-20 тысяч рублей и даже больше не привлечет работников в отрасль. Не хватает и предметников, и учителей младших классов, и преподавателей в техникумах», - рассказал он.

Он уверен, что существующих мер не хватает для привлечения кадров.

«Только изменение финансирования образования позволит привлекать молодежь в профессию. Программа «Земский учитель» вряд ли победно шествует по стране, никто на нее не покупается», - заключил собеседник НСН.

