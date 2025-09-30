Учителя назвали «подачками» возможные выплаты к профессиональному празднику
Сегодня в России не хватает до 250 тысяч учителей, включая «предметников» и педагогов начальных классов, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Ежегодная выплата ко Дню учителя в размере базового оклада не привлечет людей в профессию, заявил НСН глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести в России ежегодную выплату для педагогических работников ко Дню учителя в размере базового оклада. Отмечается, что такой шаг не только окажет материальную поддержку, но и послужит укреплению авторитета педагогической профессии и будет способствовать сохранению кадрового потенциала в образовательной сфере. Луховицкий объяснил, почему это не поможет.
«Это не имеет никакого отношения к дефициту педагогов в России. Одним окладом к 5 октября не отделаться. Если в этом году «барин кинет подачку», ничего не изменится глобально. Сейчас не хватает до 250 тысяч учителей, все зависит от того, как считать. Если считать на количество ставок, то цифра в 250 тысяч вполне реальна. Учителям не предлагают нормальные условия труда и зарплату, мы все время ограничиваемся какими-то подачками. Конечно, учителя будут рады, но это не привлечет в отрасль новых людей. Подарок в 15-20 тысяч рублей и даже больше не привлечет работников в отрасль. Не хватает и предметников, и учителей младших классов, и преподавателей в техникумах», - рассказал он.
Он уверен, что существующих мер не хватает для привлечения кадров.
«Только изменение финансирования образования позволит привлекать молодежь в профессию. Программа «Земский учитель» вряд ли победно шествует по стране, никто на нее не покупается», - заключил собеседник НСН.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал НСН, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
- Вливаем деньги: Какие горнолыжные курорты заменят россиянам Альпы
- Психолог раскрыла, как привлечь ребенка к занятиям музыкой
- В Польше задержали подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках»
- Учителя назвали «подачками» возможные выплаты к профессиональному празднику
- Лавров: Заявления США по «Томагавкам» являются результатом давления Европы
- «Риски высоки»: Авиаэкспертов удивило заявление Минтранса об аэротакси в городах
- Песков: Поддерживает план Трампа по урегулированию в секторе Газа
- Песков: В Кремле негативно оценивают заявления о возможных ударах вглубь РФ
- Кризис лирики: Как барды в России стали нишевыми артистами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru