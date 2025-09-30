Умер экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич
Писатель, поэт, сценарист, обозреватель и журналист Виталий Коротич умер в в возрасте 89 лет. Как пишет RT, об этом заявил историк Виктор Мироненко.
По его словам, журналист скончался 29 сентября в московской больнице.
В 1986 году Коротич стал главным редактором журнала «Огонёк» и превратил его в одно из самых популярных и влиятельных изданий в СССР. В том числе, издание стало печатать многие запрещённые до того произведения.
Под руководством Коротича тираж журнала за два года увеличился с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров.
Ранее на 89-м году жизни умер академик Российской академии художеств (РАХ), экс-генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
